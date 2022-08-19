Масштабная программа ждет жителей Владивостока на празднике ко Дню флага России

Праздничная программа продлится с 20 по 22 августа. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Ко Дню государственного флага России «ВКонтакте» проведет мультимедийный проект. С 20 по 22 августа в 10 городах страны установят интерактивные кубы. Владивосток не стал исключением, современная инсталляция в приморской столице появится у фонтана на набережной Спортивной гавани.

По словам организаторов, каждая грань куба содержит в себе различные активности: викторину на знание истории российского флага, интерактивную игру, анимации с маскотами «ВКонтакте» и арт-контент. Для активации развлечения необходимо считать QR-код с помощью телефона.

В интерактивной игре «Собери флаг» участники выбирают слова, с которыми у них ассоциируется каждый цвет символа страны. Слова появятся на кубе, и люди смогут собрать свой флаг.

После считывания QR-кода на экране куба появятся вопросы про празднование Дня российского флага. Участники должны ответить с помощью телефона. За прохождение викторины можно получить уникальный цифровой подарок «ВКонтакте».

При сканировании QR-кода на инсталляции появляется арт-контент. Участники могут выбрать любой цвет и создать свой собственный рисунок, который появится на кубе.

Также на грань куба можно вывести одного из анимированных маскотов «ВКонтакте», сфотографироваться с ним или снять видео и опубликовать все в социальной сети.

Кстати, праздник в честь Дня российского флага развернется не только на популярной набережной во Владивостоке, но и в поселке Трудовое. 21 августа с 18:00 до 22:00 здесь выступят творческие коллективы: народный хор «Жемчуга», трио «Вивит Артс», группа «Город у моря» и другие. На локальных площадках можно поучаствовать в викторине по истории России, пройти культурно-патриотический квест «Наш флаг» и попробовать свои силы в пожарно-силовом многоборье.

Праздничная программа закончится открытым кинопоказом, зрителям покажут художественные фильмы «Звезда» и «Экипаж».

А 22 августа в 10:00 любители ходьбы проведут шествие с флагами в сквере Игнатьева.

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