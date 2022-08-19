В Приморье несовершеннолетняя девушка вышла из дома и пропала

Девушка пропала 18 августа Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Приморье разыскивают без вести пропавшую девушку. 17-летняя Екатерина Морозова исчезла 18 августа 2022 года. В 13:00 девушка вышла из дома по адресу Гастело, 25, села Краснореченский Дальнегорвского района. До сих пор никто не знает, где она. Волонтеры «Примпоиска» опубликовали ориентировку.

Приметы: рост 170-175 сантиметров, среднего телосложения, волосы черные, длиной ниже плеч, глаза зеленые.

Была одета: оранжевый сарафан, белые шлепки.

Информацию о местонахождении девушки можно сообщить по телефонам: 8-908-987-39-19, 8-924-239-02-64 – волонтеры.

Ориентировка на девушку. Фото: ПРОО «ПримПоиск»

Напомним, что с 23 июля в Приморье разыскивают пропавших отца и сына, Руслана и Станислава Нургалиевых. Как стало известно «Комсомольской правде – Владивосток», пока мама мальчика была в другом месте, отец забрал ребенка и куда-то увез. Родственники говорят, что они поехали на море. Полиция продолжает их искать.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03

И не забудьте подписаться на «КП – Владивосток» в социальных сетях: Telegram; Zen; ВКонтакте.