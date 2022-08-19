На мысе Тобизина приморцы заметили необычную табличку

Появилось еще одно место притяжения для гостей и жителей Владивостока. Фото: Александр ХИТРОВ

Мыс Тобизина – самый южный мыс острова Русский. К этому месту тянутся ради прекрасных видов, прозрачной воды и ярких впечатлений. И одним из них стала необычная табличка, которую заметили приморцы. Деревянный указатель со стрелами, которые показывают направление в разные города, «рассказывает» сколько нужно преодолеть километров, чтобы добраться до того или иного места.

Новый арт-объект подсказывает, какой путь ждет путешественника, который хочет отправиться в такие города, как: Гонконг, Москва, Санкт-Петербург, Сеул, Благовещенск, Осака, Петропавловск-Камчатский и Владивосток. Например, от указателя до Гонконга почти три тысячи километров. Самые наблюдательные заметили, что, кажется, одной стрелки не хватает. Пока что ее судьба остается загадкой.

Та самая загадочная табличка. Фото: Мирослав ТУЖИК Фото: Предоставлено «КП – Владивосток»

Под табличкой стоит ящик с тетрадкой и ручкой, куда люди могут вписать свое имя и места, где они успели побывать. Что сказать? Заморочились люди, приятно. Главное, чтобы теперь этот интересный указатель не повторил судьбу пианино, которое когда-то установили на одной из скал между мысами Ахлестышева и Вятлина. Напомним, что его просто разрушили вандалы. Так было и со вторым, но кто-то очень неравнодушный каждый раз находит новое.

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