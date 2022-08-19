Гостиница почти готова к приему гостей. Фото: Ростислав САХАЛИНОВ

Один из знаменитых отелей на Дальнем Востоке – Vladivostok Grand Hotel and SPA, бывший Hyatt – примет гостей VII Восточного экономического форума, который пройдет с 5 по 8 сентября этого года. Участников ВЭФа разместят в 74 номера гостиницы. Всего отель предлагает к заселению 221 комфортабельный номер различной категории, которые на сегодняшний день полностью забронированы. Комнаты отличаются комфортными условиями и оборудованы по системе «умный дом». В отеле расположено 5 конференц-залов, SPA-комплекс, рестораны и бары, представительская гостиная, в которой смонтирована мозаика с видами столицы Приморья. О том, как все это выглядит, «Комсомольская правда – Владивосток» писала в другом материале. Добавим, что гостей будут удивлять кулинарными изысками русской и европейской кухней.

Гостиница распахнет свои двери с 3 сентября, сейчас заканчиваются последние приготовления к заезду участников форума. Остальных посетителей отель примет после 10 числа. Об этом изданию dv.kp.ru, рассказал PR-менеджер отеля.

На момент публикации материала в здании проверяют техническое оборудование отеля, взаимодействие всех сервисных служб. Менеджеры готовят сотрудников к безукоризненному обслуживанию гостей, чтобы все было по высшему уровню.

Отметим, на днях сам губернатор Приморья Олег Кожемяко похвал отель:

– Думаю, что он будет востребован. Отель расположен в живописном месте в центре города, есть возможность полюбоваться парком, находящимся неподалеку. Уверен, что это будет один из лучших отелей нашего города и Приморского края.

Сам полпред президента России в ДФО Юрий Трутнев также одобрил гостиницу.

Напомним, во Владивостоке, начиная с 2015 года, проводят Восточный экономический форум, сделанный в Дальневосточном федеральном округе по подобию Питерского международного экономического форума. Основная задача ВЭФ – наладить сотрудничество между странами Азиатско-Тихоокеанского региона.

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