На острове Русский заасфальтируют два километра дороги

Работами займется подрядная организация «ИнвестСтройТорг». Фото: Администрация Владивостока

Во Владивостоке подрядная организация «ИнвестСтройТорг» в ближайшее время примется за асфальтирование дороги на острове Русский. Работы пройдут от Ворошиловской батареи в сторону поселка Экипажный. Новое покрытие участка должно появиться здесь в ноябре. Об этом рассказали в пресс-службе администрации приморской столицы.

Перед подрядной компанией стоит много задач: планировка территории, устройство скального основания дороги и системы водоотведения, асфальтирование, расширение проезжей части, нанесение разметки, монтаж барьерного ограждения и многое другое.

– Асфальт появится на участке от Ворошиловской батареи, где в прошлом году работы завершили, в сторону Экипажного. Заасфальтировано будет более двух километров дороги, – поделился исполняющий обязанности руководителя городского управления дорог Юрий Трунов.

Жители и гости острова Русский на протяжении многих лет добирались до многих поселков по грунтовке. Раньше во время рабочей поездки сюда губернатор Приморья Олег Кожемяко и глава Владивостока Константин Шестаков обсудили планы по благоустройству и решили, что здесь должны появиться комфортные асфальтированные дороги. Это предложение одобрил полпред президента на Дальнем Востоке Юрий Трутнев.

В 2021 году приморской столице выделили деньги на ремонт первого участка пути. Тогда асфальт уложили на 1,3 километра дороги от Университетского проспекта до Ворошиловской батареи

Напомним, что у некоторых жителей Владивостока временно отключили горячую воду. Специалисты МУПВ «ВПЭС» реконструируют тепловые сети на Адмирала Юмашева, 14г. На территории средней школы №57 410 метров трубы. Без ГСВ остались проживающие по адресам: Адмирала Кузнецова, 42, 42а, 44, 44а, 46, 48, 50, 52а, 54а, 56а, 45, 47, 52б, 50б, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68а, 66а, 68, 49, 70, 72, 59, 61, 50а (д/с № 124), 54в (с/ш № 66), 46а (д/с № 11), 54в (д/с № 130); Адмирала Юмашева, 8а, 8б, 8в, 14а, 14б, 14в, 12г (шк. № 57), 14г (д/с № 79), 8г (д/с № 114); Ладыгина, 4, 5, 9, 9/1.

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