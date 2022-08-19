Осадки ожидаются и в выходные дни. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В последний день рабочей недели, как и предсказывали синоптики, на Владивосток обрушились дожди. И наверняка всем интересно, когда же он закончится. Корреспондент «Комсомольской правды – Владивосток» пообщался с главным синоптиком портала «Примпогода» Мариной Парфеновой, чтобы узнать ответ на вопрос.

Как поделилась синоптик, осадки во Владивостоке перестанут идти вечером, 19 августа, до 23:00 они закончатся. По данным самого портала, ориентировочно дожди прекратятся к 17:00.

Но не только осадки доставляют неудобство жителям и гостям Владивостока. Со второй половины дня в городе бушует сильный юго-восточный ветер, его порывы достигают до 20 метров в секунду. А столбики термометров показывают до +22…+24°С.

Хоть осадки и закончатся вечером 19 августа, на выходных владивостокцы не смогут расслабиться полностью. По информации синоптиков, в начале ночи, 20 августа, с вероятностью в 60% в городе начнутся дожди. Температура воздуха в ночные часы достигнет +17…+19°С. К утру усилится северо-западный ветер. День обещает быть солнечным и без осадков, но с небольшой облачностью, порывы ветра усилятся и достигнут до 20 метров в секунду. Воздух прогреется до +25…+27°С.

В ночь на 21 августа осадки не ожидаются. Порывы ветра уменьшатся до 6-11 метров в секунду, а температура воздуха останется на уровне субботней. Днем дождей также не будет, ветер поменяет свое направления на юго-восток. Похолодает до +24…+26°С.

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