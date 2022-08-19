В Приморье нашли девушку, которая вышла из дома и исчезла

Волонтеры не раскрыли подробности поисков. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Поиски 17-летней Екатерины М., которая вышла из дома и пропала, завершены. Об этом в своих социальных сетях сообщили волонтеры «Примпоиска».

Девушка исчезла 18 августа. Как было написано в ориентировке, она вышла из дома на улице Гастело, 25, в селе Краснореченский и пропала. Спустя сутки ее все же нашли. По традиции активисты не публикуют подробности поисков, но самое главное, что с Екатериной все хорошо.

Напомним, что больше месяца во Владивостоке разыскивают Евгения Щербакова. Мужчина пропал 14 июля. Как рассказали волонтеры, он вышел с работы по адресу улица Сабанеева и бесследно исчез. До сих пор никто не знает, где сейчас приморец.

На вид мужчине 40-45 лет, рост составляет 175-180 сантиметров, волосы светлые худощавое телосложение. Особая примета жителя Владивостока – татуировка в виде тюльпана на левом предплечьи.

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