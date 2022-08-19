«Галамарт» и «BY» скрасили Игры «Дети Азии» во Владивостоке

Фото: предоставлено КП

С 27 июля до 8 августа во Владивостоке наблюдался резкий прирост детского населения. В этот двухнедельный отрезок в столице российского Дальнего Востока проходили Восьмые международные спортивные игры «Дети Азии». В состязаниях принимали участие 1355 спортсменов из 13 стран.

Фото: предоставлено КП

Вместе со спортсменами прибыли их родители, судьи и волонтеры – всего более 3000 человек. Мероприятие действительно знаковое: 273 комплекта медалей, 19 видов спорта, 21 сборная команда! Федеральная франчайзинговая сеть «Галамарт» совместно с брендом BY добавили красок, параллельно под эгидой Игр став партнерами любительского фестиваля «Спорт у моря».

Фото: предоставлено КП

Символом праздника стали Рыжие коты: веселые, остроумные, всегда готовые поиграть, станцевать и дружески обнять.

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