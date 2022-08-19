Благодаря художникам стрит-арта во Владивостоке появится «Дедушка Мазай»

Подпорные стены украшают по всему Владивостоку. Фото: Дирекция общественных пространств

Граффити, танцбаттл и сказки – нетипичный проект «в неформальной обстановке» анонсировали в пресс-службе мэрии Владивостока. На день Некрасовский сквер станет полигоном уличного искусства: молодые художники стрит-арта распишут подпорную стену, проведут мастер-классы для начинающих, а вечером состоится концерт с диджеем. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Фото: пресс-служба мэрии Владивостока

Фестиваль запланирован на субботу, 20 августа. В обновленном Некрасовском сквере появится необычное панно по произведению Николая Некрасова «Дедушка Мазай и зайцы» - конечно, в технике граффити. Как заявили в управлении по делам молодежи, помогать в создании нового арт-объекта будут 12 стрит-арт художников. Идея принадлежит им самим. Почти забытая сказка напомнит о себе уникальным произведением.

– Каждый год по итогам фестиваля подпорные стены обретают новый красочный облик и становятся арт-объектами, которые притягивают внимание, – уточнили в мэрии.

К слову, Некрасовский сквер здорово «апгрейднули» силами Дирекции общественных пространств, мэрии и мастерской «Mikeneko». Местечко становится центром притяжения молодежи. Новые скамейки, урны, безопасные пешеходные дорожки уже установлены. Более того, специалисты провели работы по озеленению.

Напомним, во Владивостоке все меньше граффити-вандализма. Зачем, если творчество разрешено? Этим летом в столице Приморья прошел День молодежи, где для ребят установили несколько блоков для оформления в стиле стрит-арта. Как рассказали тогда «Комсомолке», это сделано, чтобы привлечь творческую энергию нашей молодежи в искусство. Новый проект в Некрасовском сквере доказывает, что мера эффективна.

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