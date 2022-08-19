А если в глаз кому-нибудь? В Приморье баловство с рогаткой обернулось испорченным автомобилем

По словам хозяйки машины, стекло невозможно отремонтировать. Фото: telegram.com/mark2_che.

Детские шалости порой могут привести к порче чужого имущества, которое никак не отремонтируешь. В Уссурийске школьники баловались, стреляя из рогатки, и попали в чужой автомобиль.

О случившемся хозяйка машины рассказала в социальных сетях. По ее словам, произошло все на площади Уссурийска. Три мальчика на улице стреляли из рогатки, в итоге их снаряд разбил лобовое стекло, которое теперь надо менять.

– Хочется обратиться к родителям, которые покупают своим детям такие игрушки, как вы думаете, по чему или по кому будут из них стрелять ваши дети? Правильно, по воробья, котам, машинам и людям. А вот если кому-нибудь прилетит в глаз, его уже не поменяешь. Подумайте об этом.

В комментариях приморцы заявили, что родители должны объяснять своим детям, где можно, а где нельзя пользоваться рогатками.

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