В Приморье спасли мужчину, которому стало плохо в лесу

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России

Спасатели помогли мужчине, которому внезапно стало плохо в лесу. Сообщение о чрезвычайном происшествии поступило в центр управления в кризисных ситуациях накануне, 18 августа. К счастью, сотрудники ведомства приехали быстро.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Приморскому краю, спасатели МЧС прибыли в местность близ поселка Лидовка Дальнегорского городского округа незамедлительно. Оказали доврачебную помощь и передали пострадавшему бригаде скорой. В ведомстве не уточнили, что именно произошло с мужчиной. Можно предположить, что он пошел по грибы и получил солнечный удар. Сейчас его состояние удовлетворительное.

Вероятно, случай мог бы обернуться трагедией, если бы не слаженные действия спасателей. Напомним, что в Приморье бесследно исчезли более 10 человек за лето 2022 года. В середине июля тела двух несовершеннолетних парней нашли на дне водохранилища. В такой сезон нужно быть особенно аккуратным, особенно имея проблемы со здоровьем.

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