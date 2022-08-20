На трассе в Приморье женщина вылетела из перевернувшейся машины

ДТП произошло на дороге Владивосток-Хабаровск. Фото: принтскрин видео.

Страшная авария произошла в Приморье на трассе Владивосток-Хабаровск. По предварительной информации, машина съехала с дороги в кювет, есть один пострадавшей.

О жестком ДТП очевидцы рассказали в социальных сетях. По словам приморцев, женщина ехала со стороны поселка Сибирцево в направлении села Ляличи.

Авария случилась после перевала. Как поделились очевидцы, женщина не заметила ямку, в итоге машина съехала с трассы в кювет, перевернувшись несколько раз. Водительница жива, но сильно пострадала, в социальных сетях пишут, что она вылетела из автомобиля.

Напомним, что 17 августа в Приморье в Михайловском районе произошла авария, из-за которой погибли пять человек, среди них была 14-летняя девочка. Выжившего водителя госпитализировали. В Уссурийске малолитражка попала под самосвал и вылетела в кювет, шофер мгновенно скончался. А во Владивостоке от удара в столб разорвало на части Toyota Prius.

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