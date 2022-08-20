Во Владивостоке из-за ремонта теплосетей две улицы останутся без горячей воды

Ремонтные работы пройдут в два этапа. Фото: Олег УКЛАДОВ

Во Владивостоке в районе Луговой и Сабанеева специалисты МУПВ «ВПЭС» заменят 240 метров изношенного трубопровода. Ремонтные работы по плану пройдут в два этапа.

Как рассказали в пресс-службе администрации Владивостока, трубу протяженностью в 130 метров заменят на Луговой от 54 до 66 дома. А 110 метров трубы смонтируют на участке от Сабанеева, 13, до Луговой, 74.

По словам специалистов «ВПЭС», обновление труб поможет улучшить теплоснабжение. На время ремонта часть жителей Владивостока временно останется без горячей воды. ГВС приостановят в домах на Луговой, 50, 50а, 60, 62, 66, 68, 70, 72, 74, 76, 78, и на Сабанеева 8, 11, 13, 15, 15а, 16, 16в, 18, 19, 21, 22, 23, 24. Работы начнутся 22 августа, а завершатся 15 октября.

Чтобы узнать об отключении горячей воды, можно воспользоваться несколькими способами:

– чат-ботом «ВПЭС»;

– зайти в раздел «Отключения» на сайте предприятия;

– позвонить в кол-центр по телефону 209-9000;

– обратиться в WhatsApp-приемную по телефону +7 984-199-90-00.

Напомним, что до 15 сентября в некоторых домах приморской столицы также приостановили подачу горячей воды. Связано это с реконструкцией теплосетей в районе школы №57 на Адмирала Юмашева, 14г.

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