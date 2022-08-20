В Приморье отказ опекуна отдавать телефон спровоцировал женщину на убийство

Пенсионерка скончалась в больнице. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Приморье следственный комитет завел уголовное дело на 32-летнюю жительницу Фокино. Женщину подозревают в преступлении по части 4 статьи 111 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть человека). Об этом рассказали в пресс-службе ведомства.

По версии следствия, произошло все 19 августа. Будучи нетрезвой, подозреваемая пришла к своему опекуны в дом на Усатого. По каким-то причинам она начала агрессивно себя вести и требовала у 76-летней женщины мобильный телефон. Пенсионерка отказалась, что еще больше разозлило ее подопечную, и та взяла в руки нож.

Острое орудие попало опекуну в плечо. Женщину доставили в больницу, где она скончалась от полученных травм.

На женщину завели уголовное дело по части 4 статьи 111 УК РФ. Теперь ей грозит до 15 лет лишения свободы. Подозреваемую задержали, ее могут заключить под стражу.

Напомним, что год назад в Фокино на той же улице Усатого произошло убийство с расчленением, которое встревожило всех жителей Приморья. В начале июля 2021 года возле мусорных баков люди нашли человеческую ногу, а позже и другие части тела кроме головы, которую обнаружили лишь спустя пару дней.

Убийцей оказался 52-летнй супруг женщины, который подробно показал, как совершил преступление. По решению Фокинского суда, мужчина проведет девять лет и семь месяцев в колонии строгого режима.

А в июне 2021 года в одном из домов на Усатого приморцы нашли труп мужчины. Соседи говорили, что не видели жителя с зимы.

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