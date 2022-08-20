В минувшую ночь в Приморском крае сгорели сразу три автомобиля

Один из сгоревших автомобилей. Фото: ГУ МЧС России по Приморскому краю

За прошедшую ночь в Приморье загорелись три автомобиля. Сотрудники МЧС выясняют причину пожаров. К счастью, никто не погиб и не пострадал. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства.

О первом возгорании специалистам сообщилив 01:46. В Спасске-Дальнем на улице Красногвардейская пламя охватило один из автомобилей. Когда пожарные прибыли на место, огонь поглотил переднюю часть и задний бампер машины.

О следующем случае рассказал житель Находки в 02:33. Через семь минут сотрудники МЧСприехали тушить автомобиль. К этому времени огонь охватил левую переднюю часть, подкапотное пространство и дверь. В общей сложности пламя уничтожило около 2 квадратных метров машины.

Про третье возгорание рассказал в 04:55 житель приморской столицы. По его словам, ЧП случилось на проспекте 100-летия Владивостока. Когда приехали пожарные, огонь охватил автомобиль и уничтожил около пяти метров квадратной площади.

Теперь МЧС предстоит выяснить, что же стало причиной пожаров.

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