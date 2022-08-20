Живая джаз-музыка, мастер-классы и многое другое ждет гостей «Музыкального пикника» во Владивостоке

Для приморцев выступят не только музыканты из края, но и из Москвы. Фото: Музей-заповедник «Владивостокская крепость»

У жителей приморской столицы осталось совсем немного времени для того, чтобы насладиться живой музыкой. Музей-заповедник истории Дальнего Востока приглашает всех на фестиваль «Музыкальный пикник», который стартовал 19 августа и закончится 21 числа. Мероприятие проходит на Пороховом погребе №13 в поселке Экипажный на острове Русский. На сцене в бухте Новик перед зрителями выступают ведущие джаз-бенды края и хедлайнер – московская группа «Диктофон».

«Музыкальный пикник» – отличное мероприятие для совместного отдыха с семьей, в программу входят развлечения для людей всех возрастов. Можно поучаствовать в экскурсии по пороховым погребам или послушать лекции от Государственной Третьяковской галереи. А юные гости могут провести время на занятиях в различных мастер-классах или поиграть в детской зоне.

Особенностью «Музыкального пикника» в 2022 году стала возможность насладиться музыкой с воды, к месту проведения мероприятия можно подойти на каяке, сапе или яхте.

Фестиваль на территории Владивостокской крепости проходит с 2019 года. Во время мероприятия гости узнают об истории приморской столицы и России и находят друзей с похожими интересами. В 2022 году проект вошел в число победителей конкурса грантов, который проводится Президентским фондом культурных инициатив.

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