В некоторых районах похолодает до +8°С. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

На следующей неделе Приморье окажется во власти циклона, который принесет в край дожди. Об этом рассказали синоптики портала «Примпогода».

По информации метеорологов, в ночь на 22 августа в некоторых районах начнутся осадки. Температура воздуха достигнет примерно +16...+22°С, на востоке похолодает до +8...+15°С. Днем дожди распространятся на большую территорию края, также усилится их интенсивность, задует ветер. Столбики термометров покажут +19...+26°С.

В ночь на вторник, 23 августа, сильные дожди и ветер сохранятся. Днем циклон уйдет в северные районы Хабаровского края, поэтому осадки в Приморье ослабеют, а на юге прекратятся. Температура понизится на 1-4 градуса.

Гребень антициклона ворвется в край в среду, 24 августа, к счастью, осадки он не принесет. Днем потеплеет до +20...+29°С.

Во Владивостоке ожидается изменчивая погода.

Понедельник, 22 августа, обещает быть дождливым и ветренным. Температура воздуха достигнет +20...+24°С.

В ночь на 23 августа осадки прекратятся, южный ветер ослабеет и задует с северо-запада, а к утру вновь усилится. Столбики термометров понизятся до +17...+19°С. Днем дожди не ожидаются, в приморской столице потеплеет до +22...+25°С.

В среду, 24 августа, солнце осветит город, ветер ослабеет. Дневная температура повысится на 1-2 градуса.

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