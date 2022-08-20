Два километра за полтора часа: что творится на дороге к Фокино

Пробка тянется на несколько километров.

На дорогах в Приморье по-прежнему кипят ремонтные работы, а люди продолжают стоять в многочасовых и многокилометровых пробках. На днях столь неприятная ситуация произошла с одним из читателей «Комсомольской правды – Владивосток».

Как рассказал dv.kp.ru приморец, огромный дорожный затор образовался на подъезде к Фокино со стороны Большого Камня. Протяженность участка, где встали автомобили, достигает примерно двух километров, и это расстояние наш собеседник преодолел за полтора часа. По его словам, машины пропускают только по одной полосе.

А ведь это был даже не выходной день, когда приморцы обычно собирают вещи и уезжают на популярные пляжи. Объезд есть – через Подъяпольск, но как мы уже писали ранее, дорога там не лучшего качества. Но из-за большого потока машин и нежелания стоять в пробке несколько часов, люди все же пользуются этим путем.

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