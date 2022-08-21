Опасная блондинка: жительница Приморья разнесла служебную машину ДПС и огрела полицейского шваброй

Женщина не первый раз садится пьяная за руль. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Во Владивостоке инспекторы ДПС остановили машину, за рулем которой сидела женщина. Полицейским показалось подозрительным состояние девушки, ее попросили пройти в патрульную машину. Блондинке эта просьба не понравилась, пришлось надеть на нее наручники. Видеоролик с буйной реакцией и вытекающими из нее последствиями разместили в социальных сетях. О том, что натворила автомобилистка, читайте в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Проверять машины, которые вечером возвращаются со стороны пляжей – обычная задача для сотрудников ДПС, вот и легковушка с блондинкой за рулем не стала исключением. Однако это стоило полицейским разбитого лобового стекла, женщина ударила его пяткой, когда ее усадили на переднее сидение патрульного авто. Специалисты старались удержать ноги разгневанной автомобилистки, чтобы она не порезалось. Судя по кадрам на видео, это было не так просто. В социальных сетях бурно обсуждают этот случай.

Известно, что машину передали мужу виновницы торжества, до него дозвонились посреди ночи. А вот женщину забрали в отделение для составления протокола, там она умудрилась ударить полицейского шваброй и разбить плазму на стене, когда с нее сняли наручники, потому что она попросилась в туалет. О том, что ждет опасную блондинку корреспондент «Комсомольской правды – Владивосток» спросил у пресс-службы МВД по Приморскому краю. Женщине назначили трое суток ареста. Ее лишили прав, к тому же, это не первый случай, когда ее застают пьяной за рулем. Автомобилистку также могут привлечь к уголовной ответственности за нападение на сотрудника полиции во время исполнения обязанностей.

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