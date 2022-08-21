Был одет во все черное: в Приморье ищут 37-летнего мужчину

Родственники не видели мужчину с 17 августа. Фото: @PrimPoisk

В Приморье ищут 37-летнего жителя Уссурийска. 17 августа мужчина перестал выходить на связь с родными, волонтеры общественной организации «Примпоиск» и полицейские приступили к поискам.

Когда приморца видели в последний раз, он был одет в черные брюки, футболку и кроссовки. Рост пропавшего около 180 сантиметров, худощавое телосложение, русые короткие волосы, борода, зеленые глаза.

Всех, кто владеет информацией о местонахождении мужчины, обращаться по телефонам: 8 (4234) 32-16-26, 102 или 112 – полиция 8 924 239 02 64, 8 908 987 39 19 – волонтеры.

Напомним, ранее «Комсомолка» писала о том, как в конце июня официально незарегистрированная туристическая группа в составе десяти человек, включая семерых детей потерялась в районе горы Ливадийская, расположенной в Партизанском районе Приморья. Поиски взрослых и детей продолжались всю ночь. Четыре группы спасателей делали все возможное, чтобы спасти ребят.

ОБНОВЛЕНИЕ:

Найден, жив.

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