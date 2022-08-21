В популярном месте отдыха для гостей и жителей Владивостока наткнулись на ядовитую змею

Женщины не стали близко приближаться к змее. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

На территории Приморского океанариума женщины наткнулись на змею, которая внезапно выползла из травы на прогулочную дорожку. Никто не испугался, наоборот, одна из них достала камеру и засняла нежданного гостя на видео. Оператор проследила, чтобы рептилия как можно скорее добралась до газона и никто с ней не столкнулся.

Женщины предположили, что это щитомордник. Если так, то им не стоило приближаться к нему ближе. Снимать издалека было верным решением. Ранее заместитель начальника отдела подготовки населения, подполковник внутренней службы Денис Назаров рассказал редакции dv.kp.ru о том, какую опасность может представлять этот вид.

Поэтому жителям и гостям Приморского края стоит смотреть под ноги, когда они отправляются на природу или в места, где растет густая трава.

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