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Владивосток21 августа 2022 6:02

Во Владивостоке полиция отыскала мужчину, который вступил в словесную перепалку с автолюбительницей и пытался вырвать у нее телефон

За мат и агрессию 41-летний приморец заплатит штраф, либо будет под арестом до 15 суток
Максим ГРУЗОВ
Мужчина был недоволен тем, как женщина припарковала свое авто.

Мужчина был недоволен тем, как женщина припарковала свое авто.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Во Владивостоке в районе дома 40 А на улице Верхнепортовая между автолюбительницей и пассажиром грузовика произошел конфликт. Что именно стало причиной разногласий неизвестно, скорее всего хватило и того факта, что мужчина был пьян. В социальных сетях женщина рассказала о том, что начал вытворять разбушевавшийся приморец.

По словам женщины, приморца не устроило то, как она припарковалась. Мужчину вежливо попросили отойти, но, как уверяет автолюбительница, на ее просьбу он ударил кулаком по ее машине. А затем и вовсе пытался выхватить мобильный телефон, не выпуская при этом из рук бутылку пива. Что, к слову говоря, успела заснять девушка до того, как инициатор конфликта схватил мобильный и швырнул в сторону.

Полиция отыскала обидчика, им оказался 41-летний житель Владивостока. На мужчину составили протокол и отправили в мировой суд для рассмотрения и принятия решения. За такое хамское поведение российским законодательством предусмотрена ответственность в виде административного штрафа в размере 1,5 тысячи рублей или административного ареста на срок до 15 суток.

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