Творчество «чиновника» из Уссурийска вновь привлекло внимание полиции

В видеоролике Наливкин помог «полицейским» спастись от жары. Фото: принтскрин видео.

На Youtube-канале о деятельности вымышленной главы исполнительного комитета Уссурийского района Виталия Наливкина появился новый видеоролик, где «чиновник» спасает местных жителей от жары. В видео появился и такой персонаж, как подполковник полиции Алексей Андрейченко. По словам адвоката режиссера проекта «Наливкин» Андрея Клочкова Галины Антонец, именно этот «полицейский» заинтересовал правоохранительные органы. Его обвиняют в незаконном ношении формы.

Собирательный образ чиновника, который принимает глупые решения и пиарится буквально на всем, покорил интернет еще в 2019 году. Все ролики – работа большой творческой команды, а ситуации - вымышленные. Творчество творчеством, а сталкиваться приходиться с настоящими проблемами. Корреспондент «Комсомольской правды – Владивосток» обратился за комментарием в пресс-службу правительства Приморского края, чтобы узнать дальнейшую судьбу фейкового сотрудника полиции.

Напомним, в ноябре 2021 года команду комедийного шоу обвиняли в правонарушении, вменяя серьезную статью. Скандал разразился после видеоролика, в котором Виталий Наливкин по сценарию предотвращает теракт на автобусной остановке в Уссурийске.

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