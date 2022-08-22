Рост вдвое: что происходит с COVID-19 в Приморье

Иллюстрация из архива. Фото: Ксения Высотина

В Приморском крае продолжается буйство коронавируса. За минувшие сутки COVID-19 заразились 633 человека, всего зафиксировано уже 185 605 случаев заболевания, сообщили в пресс-службе краевого правительства.

Выздоровели за 22 августа еще 614 человек, всего – 179 101. К счастью, никто не скончался, однако за время пандемии болезнь унесла 1 966 жизней.

Привито как минимум 1,13 миллиона человек. Коллективный иммунитет еще не достигнут, власти призывают вакцинироваться. Напомним, масочный режим уже ввели на предприятиях, выполнять это требование обязал оперативный штаб Приморья. В Дальневосточном федеральном вузе также нужно носить маски, правда, только сотрудникам.

Ранее к вакцинации призвала министр регионального здравоохранения Анастасия Худченко. Подробности – в отдельном материале.

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