Скандалистка не первый раз села за руль нетрезвой. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Суд выбрал меру пресечения для 30-летней женщины во Владивостоке. Скандалистка устроила дебош в подразделении ГИБДД: разбила авто, сломала телевизор и ударила инспектора. Такое поведение не могло остаться без внимания, заведено уголовное дело и несколько административных протоколов, сообщили в пресс-службе УМВД РФ по Приморскому краю.

Что же произошло? Как писала «Комсомольская правда – Владивосток», машину нарушительницы остановили сотрудники ГИБДД. Транспорт показался подозрительным, да и девушка оказалась пьяна. Легковушка с блондинкой не стала исключением, рядовой случай для проверки, однако фигурантка дела рассвирепела, обругав сотрудников полиции. Одного ударила пяткой, разбила стекло служебного транспорта. Машину передали мужу, а женщину забрали в наручниках. Уже в отделе она разбила плазменный телевизор, еще одного сотрудника полиции и вовсе огрела шваброй после того, как попросилась в туалет.

Срок ареста составил трое суток, однако весьма вероятно, что женщину ожидает и лишение свободы по части 1 статьи 264 УК РФ (управление транспортным средством в состоянии опьянения лицом, подвергнутым административному наказанию). Дело в том, что дебоширку уже привлекали к ответственности за пьяную езду, так что ехала она и вовсе без водительских прав.

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