Во Владивостоке поломка трамваев сковала движение транспорта

На линии встали сразу 4 трамвая. Фото: Кирилл САМОЙЛОВ

Утро понедельника выдалось не простым, об этом изданию рассказали читатели dv.kp.ru. Четыре трамвая встали на путях, перекрыв движение в районе Луговой.

Как сообщили в пресс-службе мэрии, поломка трамваев уже устранена и движение налажено. Транспорт стоял не долго, но все же люди не довольны, пришлось ожидать некоторое время, пока исправят неприятную ситуацию. Такие происшествия бывают, но не часто.

Из-за непогоды часть Владивостока стоит в пробах: на Бестужева, Посьетской, Алеутской, Семеновской было затруднено движение, судя по данным онлайн-карт.

Напомним, ранее редакция газеты «Комсомолка» писала, что в приморскую столицу вернется бесперебойный советский транспорт. Оборудование трамвайных линий анонсировал мэр Владивостока Константин Шестаков во время своего отчета перед городской думой.

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