«Ну и мамаша»: приморцы шокированы ситуацией с ребенком на дороге

Иллюстрация из архива. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Уссурийске в очередной раз заметили не самых внимательных родителей. Малышка в районе поворота с Кирова на Краснознаменную выехала на проезжую часть в игрушечном автомобиле – если бы не реакция очевидцев, случай мог бы стать трагедией. Об этом рассказали в одном из местных Telegram-каналов накануне, 21 августа.

– Хочу обратиться к родителям данной автолюбительницы и ко всем, чтобы следили за своим чадом, могло произойти страшное, хорошо, что водители среагировали, – рассказал автор публикации.

Женщина после инцидента сразу же вернулась за ребенком. Поблагодарила мужчину, который выбежал на дорогу из своего Toyota Prius и попросил девочку отъехать.

Рядовая история может стать поводов нескольких проверок. Как ранее писала «Комсомольская правда – Владивосток», этим летом в Уссурийске заметили обнаженного ребенка, который вышел на дорогу и прогуливался. Видео, которое опубликовали в соцсетях, вызвало интерес прокуратуры и полиции. Мать ребенка и ее методы воспитания проверяют ведомства. Поэтому «КП» обратилась в региональное УМВД, чтобы запросить комментарий о произошедшем накануне и ждет ответа.

ОБНОВЛЕНИЕ. Как сообщили в пресс-службе отдела МВД России по городу Уссурийску, в настоящее время проводится проверка видеозаписи, размещенной в одной из социальных сетей. Если сотрудники найдут основу нарушений, женщина ответит по строгости закона.

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