«Это Европа»: владивостокцы обсуждают новую скандальную причину пробок

Иллюстрация из архива. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В дальневосточной столице выявили очередную причину пробок – на этот раз весьма необычную. Житель Владивостока опубликовал видеозапись, на которой девушка в короткой юбке исполнила игривый танец. Небольшое выступление с тверком [танцевальные движения ягодицами - прим.], по мнению водителя, так сильно привлекает других рулевых, что это вызывает пробку. Подробности в материале dv.kp.ru.

– Конечно, все останавливаются поглазеть, – заметил житель, добавив, что европейские ценности вызывают именно такое поведение.

В комментариях приморцы, в основном, одобрили шалость девушки, мол, ничего плохого. Не в нашей компетенции обсуждать моральную сторону поступка, однако пользователи сети справедливо отметили: Европа-то тут при чем?

Напомним, лето – традиционное для дальневосточной столицы время «посветить» прелестями. По крайней мере, девушки-скандалистки частенько становятся объектом внимания с помощью несанкционированного стриптиза.

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