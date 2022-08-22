Приморье стало одним из лидеров по росту турпотока в 2022 году

В Приморье большой популярностью пользуются и природные места. Фото: Антон БЛОХИН

МТС с помощью Big Data проанализировала продолжительность поездок по России в первом полугодии 2022 года по сравнению с аналогичным периодом 2021 года. Туристы стали предпочитать короткие путешествия на один-два дня, а Приморский край стал одним из лидеров среди для многодневных поездок – туристический поток в регион вырос на 19%.

Среди природных достопримечательностей туристы из других регионов чаще всего в Приморье выбирают Хасанский район с его живописными пляжами, окрестности Находки – Ливадию и Триозерье, а также красоты острова Русский. Во Владивостоке местами притяжения туристов стали Миллионка, Токаревский маяк, форты Владивостокской крепости и Приморский океанариум.

Анализ Big Data МТС показывает, что больше половины путешественников по России – 53% – предпочитают однодневные поездки, еще 21% – поездки «выходного дня». Для поездок «выходного дня» туристы стали чаще выбирать Калининградскую область и Алтайский край: количество туристов, приезжающих на 1-3 дня выросло на 5% в каждом из регионов.

В продолжительные отпуска – более трех дней – туристы едут к известным природным достопримечательностям. Помимо Приморья, на 21% выросло количество длительных поездок на Байкал и на 6% на Алтай.

– Приморье в этом сезоне стало одним из самых популярных направлений внутреннего туризма - до конца сезона эксперты ожидают в регионе три с половиной миллиона гостей. C помощью Big Data мы анализируем цифровой портрет туристов, посещающих наш край. Оказалось, что Приморье для себя начинают открывать не только дальневосточные соседи, но и туристы из Сибири и западных регионов России. Также с помощью обезличенных данных можно понять основные точки притяжения, маршруты, возраст и даже интересы гостей региона. Поэтому Big Data МТС успешно используется для развития инфраструктуры и туристической привлекательности уже в 46 регионах России, – отметила директор МТС в Приморском крае Евгения Сысоева.

Аналитики Big Data выяснили, что трафик на ресурсы для бронирования экскурсий, такие как Tripster, Youtravel, Sputnik8 и другие, вырос на четверть, тогда как трафик на сайты бронирования жилья в поездках – всего на 10%.

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