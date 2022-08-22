Житель Приморья попытался заработать на двух тоннах краденного дизеля

Иллюстрация из архива КП. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Мужчина в Находкинском городском округе, работая машинистом экскаватора в строительной организации, решил подзаработать. Фирма закупила горючее с выданной ему для заправки служебной машины топливной карты компании. Недолго думая, он продал дизельное топливо объемом 2 970 литров, а деньги присвоил себе, сообщили в пресс-службе регионального УМВД РФ по Приморскому краю.

Как стало известно dv.kp.ru, ущерб оценен на сумму более 162 тысяч рублей. Руководитель предприятия подал заявление в полицию по Находкинскому району, где и была совершена кража.

Полицейские разыскали подозреваемого. Им оказался житель села Екатериновка Партизанского района, ранее он уже привлекался к уголовной ответственности за мошенничество, сейчас его могут посадить на 2 года. Как сообщили пресс-службе УМВД России по Приморскому краю, уголовное дело направлено в суд для дальнейших разбирательств. Приморец свою вину признал.

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