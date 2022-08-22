Занятия по игре в го могут появиться в школьной программе во Владивостоке

Во Владивостоке могут создать открытую площадку для игры в го. Фото: Милана СОКОЛ

Во Владивостоке у школьников может появиться новый и необычный урок. Президент федерации го в Приморье Сергей Соловьев предложил мэру дальневосточной столицы Константину Шестакову внедрить логическую настольную игру в учебную программу. Об этом рассказали в пресс-службе администрации города.

Этот вопрос обсудили на встрече в честь участия юных спортсменов из Владивостока в первенстве Дальнего Востока по игре в го и Кубке России. Соревнования пройдут в Якутске с 22 по 29 августа.

По мнению Сергея Соловьева, занятия по настольной игре можно включить в систему дополнительного образования или в качестве альтернативы урокам физкультуры.

Первенство Дальнего Востока по игре в го и Кубок России пройдут в Якутске с 22 по 29 августа. Фото: Администрация Владивостока

Константину Шестакову идея понравилась, мэр также отметил, что готов помочь в этом вопросе. А в следующем году власти города рассмотрят возможность создать открытую площадку для игры в го на время летних каникулы. По мнению главы города, павильон можно построить в одном из скверов.

Когда встреча закончилась, мэр вручил спортсменам классификационные книжки и рюкзаки, пожелал им удачи и побед.

– Очень хочется, чтобы вы не только взошли на пьедестал почета, но и получили от этих соревнований удовольствие и массу положительных впечатлений.

В прошлом году в приморской столице прошел 41 чемпиона мира по го, за три дня посмотреть на соревнования пришли больше 13 тысячи человек. На фестивале было 24 локации – от активной деятельности до интеллектуальной. Но главными мероприятиями стали турниры и мастер-классы по игре. Каждый гость мог научиться древнему китайскому искусству.

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