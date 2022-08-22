Иллюстрация из архива КП. Фото: Олег ЗОЛОТО

Во Владивостоке набирает обороты вирус COVID-19. Выяснилось, что 423 человека заразились коронавирусом в дальневосточной столице за минувшие сутки, как уточнили в пресс-службе мэрии. Ранее «Комсомольская правда – Владивосток» писала о том, что всего в Приморье зафиксировано 623 случая заражения. Регион в красной зоне по развитию заболевания среди субъектов РФ.

Как сообщили в региональном минздраве, под наблюдением врачей поликлиник находятся более четырех тысяч человек. По информации Роспотребнадзора, наибольшую опасность COVID-19 представляет для пожилых людей и пациентов с хроническими заболеваниями, сообщила представитель ведомства Наталья Пшеничная.

Как писали коллеги в «КП»-Хабаровск», в одноименном регионе за минувшие сутки 245 жителей. В Приамурье число составило 15 человек. В Камчатском крае – еще 65 жителей. В Еврейской автономной области заразились еще 32 человека, власти планируют вернуть масочный режим.

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