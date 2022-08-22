Все ведомства исполнительной и законодательной власти в Приморье создали «госпаблики»

Иллюстрация из архива. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Приморье на 100% выполнило требование президента России Владимира Путина, касающееся одной из сфер «цифрового государства». Все города, муниципалитеты и подведомственные учреждения Приморского края создали официальные страницы в соцсетях – государственные паблики и каналы. Всего 700 страниц, где люди могут оставить свое обращение, а власти оперативно отреагировать на запрос и получить обратную связь.

– Сегодня в Приморье все 100% администраций городов, районов и их подведомственных организаций создали и ведут свои странички в социальных сетях и мессенджерах - это 700 официальных пабликов с аудиторией в 650 тысяч человек. Такие цифры - в том числе результат закона, подписанного президентом России в середине июля этого года, который обязал создать госпаблики по всей стране, – рассказала руководитель Центра управления регионом Приморского края Елена Бурмистрова.

Она отмечает, что «цифровой диалог» между властью и людьми действительно важен, так как весь мир – уже в интернете.

– И законопроект помогает структурировать взаимодействие общества во всемирной сети, в нашем случае - сблизить местную власть и жителей края, – подчеркивает Елена.

Мера дополняет целую экосистему коммуникаций между государством и жителями. Такие каналы взаимодействия, по словам заместителя генерального директора АНО «Диалог Регионы» Андрея Цепелева, помогают доносить до жителей важную информацию через официальные, но привычные сайты и мессенджеры, а также видеть реакцию людей на принятые решения.

Вскоре местные жители смогут не только оставлять свои обращения в госпабликах через соцсети, но и получать конкретные госуслуги – например, записаться на прием к врачу. Таким развитием госпабликов занимаются региональные администрации и Центры управления регионом (ЦУР), а «Диалог» создает методологию работы в интернете и обучает специалистов.

В ряде пилотных регионов также реализуется проект «Госвеб». Его цель – обеспечить безопасное хранение данных, быстрое создание сайтов из шаблонов, стандартизацию и унифицированную навигацию сайтов.

Всего в России создано 2 938 госпабликов, общая аудитория которых – более 50 млн человек.

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