Новая детская поликлиника в Большем Камне может принять 400 детей за смену

Поликлинику построили в рамках «Дальневосточной единой субсидии». Фото: пресс-служба детской поликлиники.

За первый год работы новой детской поликлиники в Большом Камне в медицинское учреждение прикрепились 1039 юных жителей. Здесь много профессиональных врачей, которые могут помочь всем малышам и подросткам из городского округа.

В краевом министерстве здравоохранения рассказали, что в поликлинике есть дневной стационар, консультативно-диагностическое, лечебно-профилактическое физиотерапевтическое отделения и лечебная физкультура. Штатные врачи узких направлений и участковые терапевты готовы принимать по 400 пациентов за смену.

По словам главного врача Шкотовской центральной районной больницы Ирины Васильевой, госпитализация детей и вызов скорой помощи на дом не будет зависеть от прикрепления к медицинскому учреждению.

Четырехэтажная современная детская поликлиника появилась в Большом Камне в августе 2021 года. Построили ее в рамках «Дальневосточной единой субсидии».

Единая субсидия реализуется во всех районах Дальневосточного федерального округа по поручению президента РФ Владимира Путина. Власти страны выделяют регионам деньги на строительство школ, поликлиник, капитальный ремонт домов культуры и учреждений спорта.

В январе 2022 года на пресс-подходе с журналистами глава министерства развития Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков отметил, что Большой Камень важен не только для Приморья, но и всей России. По его словам, этот город – центр экономического роста, так как здесь строят суда.

Обо всех новостях в области медицины жители края могут узнать благодаря государственной программе «Развитие здравоохранения Приморского края» на 2020-2027 годы.

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