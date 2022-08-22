Опрос по благоустройству озера на Сафонова во Владивостоке продлится до 10 сентября

Фото: Дирекция общественных пространств Владивостока

Сразу три общественные территории Владивостока благоустроят в 2023 году по нацпроекту «Жилье и городская среда». Это парк в Снеговой Пади, пространство на сопке Орлиное Гнездо и озеро на улице Сафонова, сообщили в пресс-службе мэрии. Деньги на «апгрейд» еще одного городского пространства - сквера на Лермонтова, 81 - выделит регион.

Сейчас жителям Владивостока предлагают в интерактивном режиме выбрать варианты благоустройства и высказать свои предложения. Опрос по теме того, как будет выглядеть озеро на Сафонова, доступен по ссылке. Об этом сообщили в Дирекции общественных пространств Владивостока.

В пресс-службе напомнили, что это один из самых больших искусственных водоемов во Владивостоке, его общая площадь составляет 1,55 гектара. В начале XX века при разработке карьера здесь произошел выход грунтовых вод, что и привело к его образованию.

Как уже писала «Комсомольская правда – Владивосток», в водоеме не раз находили «реликтовых» животных, включая краснокнижных черепах. Опрос по вариантам благоустройства озера доступен до 10 сентября. В ближайшее время появится информация о новых анкетах по другим объектам Владивостока.

Модернизацию ведут по национальному проекту «Жилье и городская среда». Целью является преображение городов и поселков России: сами жители, разумеется, не должны оставаться в стороне от этого процесса. Мнения вовлеченных горожан необходимо для принятия решений по вопросам благоустройства. По этой же программе уже обновляют парк имени Сергея Лазо на Санаторной, скверы на Русской, Некрасовской и другие.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03

И не забудьте подписаться на «КП – Владивосток» в социальных сетях: Telegram; Zen; ВКонтакте.