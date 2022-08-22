Местный житель Владивостока в чужом доме «забыл» 70 тысяч рублей и труп

Иллюстрация из архива КП. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Жительницу во Владивостоке по улице Некрасовский переулок, 24, разозлил мужчина, пытающийся внушить, что является хозяином ее же дома. Об этом горожанка поделилась в сети, рассказывает dv.kp.ru со ссылкой на Telegram-канал dpskontrol_125rus.

Женщина сообщила о том, что неизвестный пытается влезть в дом, говоря, что он собственник, купивший ее недвижимость за 12 миллионов рублей.

– Этот персонаж не адекватен, несет всякую чушь, говоря, что он из ФСБ. Якобы в доме труп, говорит, и что у него там лежат 70 тысяч рублей.

Полицию вызывали несколько раз, в итоге мужчину задержали. Супруг заявительницы написал заявление, но главного героя истории отпустили через 2 часа. Он снова пришел к дому и начал доказывать свою «правоту», при этом ведя себя агрессивно, буянил и злословил.

– Ходил вдоль забора и пытался влезть в окно, полез через забор и бегал со штакетиной за моим мужем. Снова ждали полицию, время позднее, но никто не приехал. Оказалось, ошибся мой муж, написал не заявление, а претензию, что тот [нарушитель - прим] всего лишь проходится возле забора, – уточнила женщина.

Редакция уточнит обстоятельства. Есть вероятность, что мужчина находился в состоянии опьянения, запрос на информацию об этом «КП» направила в пресс-службу регионального УМВД. В то же время подтянувшиеся пользователи в комментариях, где опубликовали кадры, начали раздавать советы, как женщине и ее мужу лучше поступить:

– Бить явно не стоит странного мужчину, потом сложно доказать самооборону. Законодательство неодобрительно относится к самосуду: на адвоката уйдет много денег. Пусть лже-собственник сам доказывает, что он прав и это его имущество.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03

И не забудьте подписаться на «КП – Владивосток» в социальных сетях: Telegram; Zen; ВКонтакте.