«Я купил весь дом, там труп»: новые детали конфликта женщины с неадекватом в Приморье

Иллюстрация из архива КП. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Выяснились новые детали о конфликте женщины с маргинальным мужчиной в одном из жилых районов во Владивостоке, около дома на Некрасовском переулке, 21. Неадеквата, который пытался убедить женщину, что он выкупил ее жилплощадь, могут поместить в психиатрическую клинику.

– По словам заявителя, незнакомец утверждает, что живет в этом доме и является его владельцем. Сотрудниками патрульно-постовой службы, выехавшими на место происшествия, в территориальный отдел полиции был доставлен 47-летний житель города Владивостока. Мужчину опросили и проверили по базам данных. Установлено, что ранее он не был судим и не состоит на учетах в медицинских учреждениях, – рассказали dv.kp.ru в пресс-службе регионального УМВД.

Полицейские и другие компетентные специалисты решают, поместить ли 47-летнего жителя дальневосточной столицы в Краевую клиническую психиатрическую больницу для оказания медицинской помощи. Наркотического или алкогольного опьянения у мужчины не нашли.

Как уже писала «Комсомольская правда – Владивосток», невменяемый убеждал женщину в том, что в ее доме находится труп и что он давно владеет ее жилплощадью.

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