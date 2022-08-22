Девочки из Приморья участвуют в мастер-классах и тренингах в рамках проекта «Репродуктивное здоровье»

Проект реализуется в десяти 10 социально-реабилитационных центрах. Фото: Правительство Приморского края

Больше 500 девочек участвуют в региональном проекте «Репродуктивное здоровье». С подростками проводят беседы, тренинги, мастер-классы, показывают фильмы в десяти социально-реабилитационных центрах для несовершеннолетних.

Как рассказали специалисты краевого министерства труда и социальной политики, девочкам рассказывают про гигиену, духовную культуру, аборты, профилактику раннего материнства, обучают навыкам по сохранению и укреплению репродуктивного здоровья. Данный проект существует в рамках государственной программы «Социальная поддержка населения Приморского края» на 2020-2027 года.

В социально-реабилитационном центре «Ласточка» в Арсеньеве уроки в рамках программу «Девичьи секреты» проводят воспитатели, врач-педиатр, педагоги-психологи и приглашенные специалисты других медицинских учреждений. Подростки могут заниматься в группах или индивидуально.

В приморской столице и в Уссурийске по программе «Будущие мамы» с участницами беседуют о семейных ценностях, и сохранении репродуктивного здоровья. Кстати, здесь работают не только с подростками, но и с их родителями.

В Кавалеровском реабилитационном центре занимают с девочками, которым больше пяти лет. Также существует выездной клуб для детей постарше под названием «Когда я стану взрослой», где им рассказывают о семейных ценностях и помогают определиться с выбором будущей профессии, а на практических занятиях юные жительницы Приморья могут примерить на себя роль домохозяйки.

По словам экспертов центра, неформальная обстановка занятий дарит участницам ощущение безопасности и доверия, что хорошо влияет на развитие их личности.

Старшая медсестра социально-реабилитационного центра в Находке каждую неделю рассказывает подросткам о вредных привычках, личной гигиене, половом созревании и репродуктивном здоровье.

Воспитанницы Октябрьского социально-реабилитационного центра изучают анатомо-физиологические изменения своего организма, а также рассматриваю основные этапы полового созревания.

Напомним, что в рамках проекта «Репродуктивное здоровье» в приморских школах появятся уроки полового воспитания.

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