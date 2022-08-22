Учитель из Владивостока поборется за победу в конкурсе «Учитель года России»

Учитель русского языка и литературы владивостокской гимназии №1 Анна Алексеева. Фото: Предоставлено "КП"

Приморский учитель русского языка и литературы владивостокской гимназии №1 Анна Алексеева примет участие в конкурсе «Учитель года России». Мероприятие пройдет в Тюмени с 20 сентября по 5 октября. Педагог хочет получить новый опыт, а также улучшить свои навыки и компетенции, чтобы в дальнейшем применять их в работе с детьми.

В этом году Анна отметит свое 20-летие работы в гимназии №1 во Владивостоке. По ее словам, за эти годы учреждение стало ее вторым домом.

– Я познакомилась со многими замечательными людьми, которые сыграли важную роль в моей жизни. И, конечно, все дети – такие разные, со своими характерами, особенностями, мировоззрениями. Каждый мой ученик – уникален. Вместе с ребятами и коллегами мы получаем новый опыт, новые эмоции. Могу смело сказать, что гимназия – мой второй дом», – говорит педагог.

Анна отметила, что в современном мире педагог должен не просто учить детей, но и помогать им сформировать свою личность, суметь мотивировать и вдохновить ребят на новые открытия, любить окружающий их мир.

– Наши ученики – это сотни любопытных умов и открытых к новому сердец. Обязанность педагогов – направить их по верному пути. Учить – это не миссия, а призвание.

Одно из ключевых качеств современного учителя, считает Анна, это уважение к себе, окружающим людям, детям и к своему учебному материалу. Кроме того, не обойтись в профессии без позитива – именно чувство радости должен нести педагог детям, чтобы настроить их на легкую учебу.

Анна намерена привезти с собой максимум новых знаний и опыта, это поможет ей в работе с современным поколением, мыслящим совершенно иначе.

– Важно понимать, что сейчас к молодому поколению нужно искать новые подходы, ведь они учатся совсем по другим принципам. Современным педагогам необходимо знать не только свой предмет – важно расширять компетенции, получать новый опыт, общаться с коллегами. Именно это мотивировало меня на участие в «Учителе года России». Моя главная цель – не только победа, а самопознание, развитие и созидание чего-то нового. Это шанс не только получить признание, но и возможность стать лучшей версией себя. И я уверена, что в нашем крае есть много талантливых педагогов, преданных своему делу и достойных побороться за победу, – говорит приморский учитель.

Финал конкурса «Учитель года России» и награждение победителей состоится 5 октября в Кремле. Главная цель мероприятия – выявить самых талантливых учителей страны, обратить внимание общественности на значимость профессии педагога.

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