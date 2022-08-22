В Уссурийске 105 семей смогут въехать в долгострой, который сдадут в 2023 году

Эксперты регулярно проверяют, как ведутся ремонтные работы на объекте. Фото: Правительство Приморского края

В январе 2022 года в Уссурийске возобновили строительство многоквартирного дома по адресу Крестьянская, 94. На данный момент 31 рабочий приводят здание в порядок, чтобы в следующем году его смогли ввести в эксплуатацию.

Объект станет вторым долгостроем, который сможет открыть свои двери для людей в Уссурийске. А первым был дом на Александра Зеленского, 30. Там квартиры получили 90 семей. И проблему с затянувшейся стройкой удалось решить без привлечения бюджетного финансирования.

Что касается объекта на крестьянской, корпорация развития Приморского края совместно с региональным фондом следит за ходом строительства, регулярно проводит выезды на стройку для своевременного решения проблемных вопросов с подрядчиком.

Когда ремонтные работы завершатся, 105 семей смогут заселиться в квартиры, общая площадь которых составляет более шести тысяч квадратных метров.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03 (WhatsApp)

И не забудьте подписаться на «КП – Владивосток» в социальных сетях: Telegram; Zen; ВКонтакте.