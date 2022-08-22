15 суток за неадекватное поведение светит мужчине из Владивостока, который нахамил автомобилистке

Полиция отыскала обидчика. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Во Владивостоке выпивший мужчина устроил громкую сцену из-за того, что его не устроило, как припарковалась девушка. Нецензурных замечаний ему показалось мало и он ударил кулаком по авто, а когда владелица машины попыталась заснять эти неадекватные действия на телефон, выбил его из рук со словами: «А он тебе нужен вообще?». Безнаказанным все это безобразие не останется.

Полиция отыскала обидчика, им оказался 41-летний мужчина. На него уже составили протокол, который отправили в мировой суд для рассмотрения и принятия решения. За такое хамское поведение российским законодательством предусмотрена ответственность в виде административного штрафа в размере 1,5 тысячи рублей или административного ареста на срок до 15 суток.

А ведь мужчина мог избежать всего этого. Изначально девушка вежливо просила оставить ее в покое. К тому же товарищ приморца, который, кстати говоря, все это время сидел в грузовике и не удосужился помочь представительнице прекрасного пола, просил друга прекратить «концерт». Но то ли из-за алкоголя в голове, то ли просто из-за невоспитанности житель Владивостока продолжал гнуть свою линию. Что же, придется отвечать за свой поступок.

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