Пожарные из Приморья помогли в борьбе с горящими лесами в Якутии

Иллюстрация из архива КП. Фото: Иван МАКЕЕВ

В дальневосточную столицу после полевых работ в Якутии вернулась группа специалистов-пожарников. Сотрудники «Приморской базы авиационной, наземной охраны и защиты лесов» на протяжении почти 60 дней помогали огнеборцам Республики Саха, сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Как стало известно dv.kp.ru, всего в Якутию отправили 60 пожарных-десантников и двух летчиков по просьбе губернатора Приморья Олега Кожемяко. Потушить удалось в сумме 29 лесных пожарных (около 16000 гектаров лесов). Передышек, отметил инструктор «Приморской Авиабазы» Юрий Миронов, было всего две. За время командировки дождь помог в тушении лишь дважды.

Наши специалисты за год поучаствовали в тушении очагов природных пожаров на Чукотке, в Хабаровском и Красноярском краях. Всего пожарные в командировках помогли ликвидировать около 60 тысяч гектаров природных пожаров в лесах. Более того, весной 2022 года потушить удалось примерно такое же количество площади в Приморье.

Как отметил глава минлесхоза Приморья Константин Степанов, Якутия традиционно является очагом природных пожаров из-за своих погодных и климатических условий. Особенно сложно бороться с огнем на торфяной и заболоченной местности.

«Приморская авиабаза» считается одним из самых подготовленных подразделений противопожарной безопасности в Приморье. Без дела эти специалисты никогда не сидят: помогают в других регионах. Работа ведется в рамках государственной программы Приморского края «Развитие лесного хозяйства в Приморском крае» на 2020-2027 годы.

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