Мэр Владивостока огласил проблемы Фрунзенского района и пути их решений

Фото: Максим ДОЛБНИН, пресс-служба мэрии Владивостока

Мэр дальневосточной столицы Константин Шестаков выслушал жалобы и предложения жителей Фрунзенского района во время встречи в школе №18 на Хабаровской. Поговорить удалось о протекающих крышах, водопроводе, вывозе мусора и других насущных проблемах. Dv.kp.ru cо ссылкой на мэрию Владивостока публикует итоги обсуждений.

Притчей во языцех для жителей Фрунзенского района стали отключения горячей воды в квартирах. Константин Шестаков выслушал жалобы пришедших и отметил, что чаще всего ремонт ведут на изношенных теплосетях, на которых уже были порывы.

– Это улицы Зои Космодемьянской, Стрельникова и ряд других. Уверен, это честный подход. Однако по Амурской и Хабаровской тоже есть решение - их планируем отремонтировать через год, при этом Хабаровскую начнем приводить в порядок уже в этом году.

Обозначили в разговоре и ремонт образовательных учреждений. По словам мэра, в прошлом году в муниципальных школах и детсадах, например, было зафиксировано 46 протекающих крыш. Константин Шестаков объяснил, что эффективнее постепенно решать проблемы, а не залатывать «дыры» косметическим ремонтом. На капитальный ремонт детских садов и школ, отметил глава, выделено 290 миллионов рублей. Деньги пойдут на кровли, фасады и тепловые сети.

Ранее «Комсомольская правда – Владивосток» писала о том, что Константин Шестаков встретился с жителями Первомайского района. Мэр рассказал о дальнейших планах по ремонту теплосетей, дорог и благоустройству. Подробнее о проектах, которые реализуют в районе – в отдельном материале.

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