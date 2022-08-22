В Приморье победители литературной премии имени Арсеньева получат 2,5 миллиона рублей

Сейчас малое жюри изучает тексты участников. Фото: Игорь НОВИКОВ/правительство Приморского края

Во Владивостоке началось рассмотрение текстов, которые подали приморцы для получения литературной премии имени Арсеньева. Малое жюри изучит мемуары, документальную прозу, повести, рассказы, романы и выберут победителя. Не имеет значения, где живет автор, главное, чтобы текст был на русском языке. Главный приз – 2,5 миллиона рублей.

Как рассказал куратор Общероссийской литературной премии «Дальний Восток» имени Арсеньева Вячеслав Коновалов, сейчас проходит лишь первый этап оценки, когда судьи читают тексты. Эксперты сформируют список произведений, которые прошли отбор, по плану эта работа закончится до 30 сентября. После этого до 15 ноября появится короткий перечень, а через месяц Большое жюри назовет лауреатов в номинациях: «Длинная проза», «Короткая проза», «Проза для детей». До 25 декабря объявят и наградят победителей.

Председателем жюри в новом сезоне 2022 года стал литературовед, литературный критик и писатель Павел Басинский.

Впервые победителей общероссийской литературной премии «Дальний Восток» имени Арсеньева наградили в декабре 2019 года. Торжественная церемония прошла в здании Российского Фонда культуры в Москве.

Премию создали для того, чтобы поддержать русских и зарубежных писателей, которые посвящают свои литературные произведения Дальнему Востоку и помогают формировать культурное пространство нашей страны.

За все три года существования премии заявки на участие подали больше 300 писателей из 24 субъектов России и соотечественники, которые живут за рубежом.

Государственная программа «Развитие культуры Приморского края» на 2020-2027 годы поможет людям узнать о талантливых писателях, художниках и других творческих личностях.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03

И не забудьте подписаться на «КП – Владивосток» в социальных сетях: Telegram; Zen; ВКонтакте.