В Приморье потеплеет почти до +30°C

Температура воздуха во Владивостоке поднимется до +26°C. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Во вторник, 23 августа, в некоторых районах Приморья небольшой и умеренный дождь. Ветер умеренный до сильного западных и северо-западных направлений. Воздух в крае прогреется до +19…+28°C.

Во Владивостоке переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный умеренный до сильного. Столбики термометров в приморской столице покажут до +24…+26°C.

В Уссурийске переменная облачность, осадки не ожидаются. Умеренный западный ветер. Воздух прогреется до +24…+26°C.

В Находке переменная облачность, без осадков, умеренный северо-западный ветер. Температура воздуха поднимется до +25…+27°C.

Напомним, что до 24 августа в Приморье ожидается нестабильная погода. В среду на территорию края вторгнется гребень антициклона, но обойдется без осадков. Столбики термометров покажут до +20…+29°C. Во Владивостоке в этот день дожди также не ожидаются, погода обещает быть солнечной. Порывы ветра достигнут 6-11 метров в секунду, а воздух прогреется до +24...+26°C.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03

И не забудьте подписаться на «КП – Владивосток» в социальных сетях: Telegram; Zen; ВКонтакте.