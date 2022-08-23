280 военнослужащих-контрактников отправятся из Приморья на Украину восстанавливать оружие после боевых задач

В состав батальона могут войти жители РФ от 18 до 60 лет. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Теперь приморцы могут вступить в ремонтно-восстановительный батальон «Арсеньевский». 280 военнослужащих-контрактников отправятся на Украину помогать своим товарищам восстанавливать технику после боя.

В военкоме отметили, что на данный момент в ряды подразделения вступили 140 человек. Набор все еще продолжается, всех желающих ждут в военкоматах по месту жительства. Также можно позвонить по телефону 112. Оператор подробно расскажет, что требуется от солдата.

Отметим, что в состав батальона могут войти жители РФ от 18 до 60 лет, независимо от прописки и образования. Военнослужащим обещают ежемесячную зарплату от 200 тысяч рублей, единовременные «подъемные» в 300 тысяч, а также льготы участников СВО.

Напомним, что в апреле пять тысяч приморцев собрались на центральной площади Владивостока, чтобы выразить поддержку русским солдатам. Люди пришли с флагами нашей страны и плакатами, вспоминали патриотические песни. А житель поселка Романовка вызвался отвезти письма от школьников бойцам Донецкой и Луганской Народных Республик, а также от всего Приморья зажечь свечу на Алее ангелов. Автопробег стартовал в марте 2022 года, в мае мужчина вернулся домой, выполнив свою патриотическую миссию.

Также этим летом ко всем нашим землякам, которые находятся на передовой на Донбассе с торжественной речью и словами поддержки обратились представители культуры Приморского края.

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