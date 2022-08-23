Число заболевших выросло до 642 жителей края. Фото: Олег ЗОЛОТО

За минувшие сутки количество заболевших COVID-19 в Приморье увеличилось до 642 человек. Выздороветь смогли 624 приморца. В пункты вакцинации обратились 4524 жителей края.

В пресс-службе краевого правительства еще раз напомнили о важности ревакцинации. В Приморье в качестве вакцины применяют первый компонент «ГамКовидВак» или же «Спутник V».

Состав компонента первой прививки схож с препаратом «Спутник Лайт», поэтому теперь в случае необходимости «Спутник V» могут использовать для однократной вакцинации.

– Прививку первым компонентом рекомендуется делать однократно через шесть месяцев после предыдущей вакцинации или перенесенного коронавируса, – объяснили в минздраве России.

В краевом министерстве здравоохранения рассказали, что после первой прививки сертификат на портале «Госуслуги» появится через 21 день. Если же прошел год с момента иммунизации, специалисты рекомендуют повторить полный курс – сделать две прививки с промежутком в 21 день.

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