Огромный фонтан горячей воды вырвался из-под земли во Владивостоке

Очевидцы поделились кадрами в социальных сетях. Фото: принтскрин видео, telegram.com/dpscontrol_public.

Фонтан горячей воды в одном из районов приморской столицы заметили местные жители. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Кадрами гейзера приморцы поделились в социальных сетях. По информации очевидцев, на Фадеева, 42Б, сорвало клапан.

Корреспондент «Комсомолки» связался с пресс-службой АО «ДГК», чтобы выяснить, почему же хлынула вода из-под земли. Как рассказали редакции, никакой аварии не было. Неизвестные открыли клапан, предназначенный для сброса воздуха, но специалисты приехали на место и закрыли его.

– На оказании услуг потребителям ситуация не сказалась, – отметили в пресс-службе.

Напомним, что 14 августа поток горячей воды хлынул из-под земли в нескольких метрах от детской площадки на Бородинской, 45. Специалисты МУПВ ВПЭС рассказали, что ЧП произошло из-за того, что тепловые сети изношены. Целые сутки часть жителей сидела без воды.

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