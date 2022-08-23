В популярной бухте во Владивостоке запретили купаться

На дне моря обнаружили мусор. Фото: Дирекция общественных пространств Владивостока

Еще один пляж во Владивостоке попал под запрет. С 22 августа жители и гости приморской столицы не смогут купаться море популярной бухты. Об этом рассказали в пресс-службе Дирекции общественных пространств.

Запрет коснулся бухты Ахлестышева. Но в отличие от других пляжей, которые попали в «черный список», здесь дело не в плохом качестве воды. Как поделились специалисты, водолазы исследовали акваторию места отдыха, и результаты оказались не утешительны. В море обнаружили мусор, поэтому дну необходима комплексная чистка.

В пресс-службе Дирекции общественных пространств отметили, что после того, как акваторию избавят от мусора, приморцы вновь смогут купаться. А еще на пляже планируют установить спасательные вышки и медпункт.

Напомним, что несколько пляжей в Приморье попали под запрет краевого Роспотребнадзора из-за того, что качество морской воды не соответствует нормам. Подробнее со списком можно ознакомиться в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

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