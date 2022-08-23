В Приморье начальник одного из отделов ГИБДД пойдет под суд за получение взятки

Обвиняемому грозит до восьми лет лишения свободы. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Приморье в получении взятки обвиняют начальника отдела №6 МЭО ГИБДД УМВД. Об этом рассказали в пресс-службе краевой прокуратуры.

По версии следствия, в 2019 году в период с марта по апрель начальник отдела получил 60 тысяч рублей в качестве взятки. Деньги ему дал приморец, который сдавал на водительские права. В обмен на крупную сумму он попросил поставить в экзаменационные листы положительный результат на право управления автомобилями категории «В».

На фигуранта завели уголовное дело по части 3 статьи 290 УК РФ (получение должностным лицом через посредника взятки за незаконные действия в значительном размере). Теперь ему грозит лишение свободы на срок от трех до восьми лет.

После того, как начальник отдела получит копию обвинительного заключения, которое утвердил прокурор Приморья Сергей Столяров, уголовное дело направят в Дальнереченский районный суд.

Напомним, что в феврале 2022 года завели уголовное дело в отношении экс-начальник ГИБДД по Приморью Олега Зубакина. В наручниках его отвезли в изолятор временного содержания. Чуть позже на бывшего гаишника и его подчиненных завели еще два уголовных дела, а в июне продлили арест до шести месяцев.

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